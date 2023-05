Radiće na jačanju zdravog školskog okruženja

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete i Institut za javno zdravlje (IJZ) potpisali su memorandum o saradnji, kojim će se dodatno osnažiti multisektorski pristup u unapređenju standarda, praksi i navika u vezi sa sanitarno-higijenskim uslovima u vaspitno obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva prosvjete saopštili su da je memorandum potpisan u sklopu obilježavanja 5. maja, Svjetskog dana čistih ruku, pod sloganom „Ubrzajmo aktivnosti zajedno – unaprijedimo vodosnabdijevanje i sanitarno-higijenske uslove u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori”.

Kako su naveli, potpisnici memoranduma saglasili su se da, kroz uspostavljanje dugoročne naučne, stručne i poslovne saradnje, rade na jačanju zdravog školskog okruženja.

Iz Ministarstva su kazali da je zdravo školsko okruženje neophodan preduslov za očuvanje i unapređenje zdravlja i dobrobiti učenika, nastavnika i šire društvene zajednice.

Oni su dodali da će unapređenje znanja i razumijevanja zdravlja poboljšati ne samo zdravlje, zdrave stilove života i životne vještine učenika, već i sama akademska postignuća učenika, o čemu postoje jasni i nedvosmisleni naučni dokazi.

„Na poboljšanom nivou standarda radiće se kroz ulaganja u obezbjeđivanje higijenski ispravne vode za piće u svim obrazovnim ustanovama, ulaganje u čistoću toaleta, obezbjeđivanje dovoljne količine sredstava za pranje, sušenje ruku i ličnu higijenu kroz unapređenje planiranja i nabavke, usvajanjem procedura za čišćenje i održavanje toaleta i radom na edukaciji djece o higijeni“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete su rekli da će u drugoj polovini godine biti objavljeni rezultati istraživanja „Procjena vodosnabdijevanja i sanitarno – higijenskih uslova u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori“.

Kako su naveli iz tog resora, značajnu podršku u izradi situacione analize dalo je Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su rekli da je u okviru projekta istraživanja formirana komisija za vodosnabdijevanje i sanitarno-higijenske uslove (WASH) u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.

Komisiju, kako su naveli, čine predstavnici ministarstava zdravlja, prosvjete, finansija, poljoprivrede, UNICEF-a, obrazovnih ustanova, IJZ, nevladine organizacije.

„Cilj komisije je da na osnovu rezultata istraživanja dalje mapira uslove i potrebe vezane za unaprijeđeno vodosnabdijevanje i sanitarno-higijenske uslove u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, kao i da se oni inkorporiraju u postojeću legislativu u oblasti prosvjete i obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

