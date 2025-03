Putin: Slažemo se sa predlozima za prekid vatre, ali treba razjasniti detalje

Moskva, (MINA) – Rusija se složila sa predlozima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za prekid vatre u Ukrajini, ali je potrebno razjasniti mnoge detalje, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

„Slažemo se sa predlozima za prekid neprijateljstava“, rekao je Putin na konferenciji za novinare u Kremlju poslije razgovora sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.

On je naveo da “polaze od toga da prekid treba da bude takav da dovede do dugoročnog mira i otkloni izvorne uzroke krize”, prenosi Glas Amerike.

Putin je zahvalio predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu na naporima da okonča rat.

„Sama ideja je korektna i mi je svakako podržavamo, ali postoje pitanja o kojima treba da razgovaramo. I mislim da treba da razgovaramo i sa našim američkim kolegama“, naveo je Putin i rekao da bi mogao da pozove Trampa da razgovara o tom pitanju.

Putin je poručio da podržavaju ideju da se sukob okonča mirnim putem.

Rusija je rekla da neće prihvatiti mirovne snage iz bilo koje članice NATO-a da nadgledaju buduće primirje.

Američki pregovarači stigli su u Rusiju kako bi predstavili svoj plan za 30-dnevni prekid vatre u borbama između Rusije i Ukrajine.

Tramp je danas rekao da je Vitkof u ozbiljnim razgovorima sa Rusijom o kraju rata u Ukrajini.

“Nadam se da će uraditi ispravnu stvar”, kazao je Tramp novinarima u Bijeloj kući tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Tramp je naveo da ne misli da će Rusija napasti američke saveznike.

“To se neće dogoditi. Osiguraćemo da se ne dogodi”, poručio je Tramp.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS