Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori od multiple skleroze oboljelo je 540 osoba, od kojih je trećina radno sposobna i nemaju mogućnost da ostvare pravo na rad sa polovinom radnog vremena, saopšteno je iz Udruženja multiple skleroze.

Kako se navodi, zato je cilj projekta „Psihološka i pravna podrška oboljelim od multiple skleroze“, koji je sprovelo Udruženje, poboljšanje kvaliteta života oboljelih od skleroze multipleks kroz besplatna pravna i psihološka savjetovanja.

Udruženje je 29. juna uputilo set predloga za izmjenu i dopunu Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.

Predsjednica Udruženja Andrijana Nikolić kazala je da su predloge uputili svim članovima skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao i ministru rada i socijalnog staranja.

“Ono što tražimo jeste da se u članu tri stav devet, stepen EDSS (stepen fizičkog oštećenja) neophodan za ostvarivanje prava na tuđu njegu i pomoć snizi na pet (umjesto 6,5), kako bi osobe oboljele od multiple skleroze lakše ostvarile pravo na tuđu njegu i pomoć”, kazala je Nikolić.

Ona je rekla da su predložili da se kroz Pravilnik u dijelu za Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena radi staranja i njege djeteta sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa teškim invaliditetom uvrsti oboljenje multiple skleroza.

Psihološkinja i gelštat terapeutistkinja, Anđela Šćekić Todorović, predstavila je rezultate psiholoških radionica sa osobama sa multiple sklerozom.

Navodi se da su kroz devet radionica obrađene sve teme značajne za oboljele, koje su i utvrđene u saradnji sa učesnicima radionica na samom početku.

Ona je predstavila i rezultate ankete među učesnicima koja je pokazala da bi osobe koje žive sa tom bolešću željele da imaju mnogo više prostora za psihološku podršku, ne samo za oboljele već i članove njihovih porodica jer je skleroza multiple autoimuna bolest čiji je tok nepredvidiv.

Navodi se da će zahvaljujući anonimnoj donaciji Udruženje nastaviti sa psihološkim radionicama i individualnim radom sa oboljelima i nakon završetka projekta.

Pravnica Marija Mrvaljević, koja je odgovorna za pravnu pomoć oboljelima kroz taj projekat, kazala je da mnogi od onih koji žive sa tom bolešću rijetko znaju svoja prava i rijetko se obraćaju na prave adrese za njihovu zaštitu.

Dodaje se da je kroz projekat Udruženju pristiglo 16 zahtjeva sa prosječno pet do šest pitanja i/ili zahtjeva za pravnu pomoć i uglavnom su se odnosili na ostvarivanje različitih vrsta prava, a neki od tih zahtjeva dobiće i sudski epilog.

„Za svako pravo koje imate kao oboljeli, prva instanca je Centar za socijalni rad. Na sajtovima svih intitucija nalazi se potrebna dokumentacija. Tek pošto oboljeli iscrpi sve mogućnosti koje mu zakon pruža, tek onda se može obratiti za sudsku zaštitu“ kazala je Mrvaljević.

Ona je poručila da se oboljeli od multiple skleroze rijetko obraćaju za besplatnu pravnu pomoć iako je to institut, Osnovni sud u gradu u kojem osoba ima prebivalište, kroz koji mogu ostvariti većinu svojih prava.

Projekat “Psihološka i pravna podrška oboljelim od multiple skleroze“ podržan je kroz program Podržani=Osnaženi koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske.

Program finansira Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

