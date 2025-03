Pronašli dva pištolja bez važeće dozvole

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, kontrolom A.M.(50) i L.S.(26) zaposlenih u kompaniji za pružanje fizičko-tehničke zaštite, pronašli su dva pištolja bez važeće dozvole, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je podgorička policija kontrolisala A.M. i L.S. u jednom ugostiteljskom objektu, a za koje je ustanovljeno da su zaposleni na poslovima pružanja fizičko-tehničke zaštite u jednoj kompaniji iz Podgorice.

Kod A.M. je, kako se dodaje, pronađen i oduzet pištolj marke Česka Zbrojovka, sa isteklom dozvolom za nošenje oružja, koji je A.M. imao kod sebe tokom boravka u ugostiteljskom objektu.

“Pregledom vozila koji koriste ove osobe pronađen i oduzet pištolj marke Glock, koji pripada L.S., a za koji je takođe istekla dozvola za nošenje”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji će se nakon uvida u spise predmeta izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

