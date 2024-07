Premijerski sat 30. jula

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici Skupštine koja je zakazana za 30. jul.

Premijerski sat prethodno je bio zakazan za 26. jun, ali je odgođen zbog odlaska Spajića u Pariz, gdje će u petak prisustvovati otvaranju Olimpijskih igara.

Posebna sjednica će 30. jula početi u 14 sati, a rok za dostavljenje pitanja premijeru je najkasnije 72 sata prije njenog početka.

