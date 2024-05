Prekinuta sjednica SO Ulcinj, bačen suzavac

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Ulcinj prekinuta je večeras, nakon što je u sali bačen suzavac.

Kako prenosi portal Vijesti, suzavac je bačen tokom rasprave o razrješenju aktuelnog predsjednika Opštine Omera Bajraktarija.

Odbornici su izašli ispred zgrade Opštine, ispred koje su i ambulantna kola i vozila policije.

Službenici policije trenutno uzimaju izjave od odbornika kako bi utvrdili ko je izazvao haos, do sada nezapamćen u ulcinjskom parlamnetu.

Istovremeno, nestalo je i struje u zgradi Opštine, kao i u cijeloj ulici koja gravitira tom dijelu grada.

Za sada nije poznato da li će sjednica biti nastavljena.

