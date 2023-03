Povećati broj stručnjaka koji će pružati adekvatnu pomoć oboljelima od epilepsije

Podgorica, (MINA) – Država mora da radi na jačanju kapaciteta, odnosno povećanju broja stručnih lica koja će pružati adekvatnu pomoć oboljelima od epilepsije, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je rekla da na Svjetski ljubičasti dan, odnosno Dan svjesnosti o epilepsiji, šalje poruku podrške i ohrabrenja svim osobama u Crnoj Gori koje se bore sa tim poremećajem.

“Država mora raditi na jačanju kapaciteta, odnosno povećanju broja stručnih lica koja će pružati adekvatnu pomoć oboljelima”, navela je Đurović na Tviter/Twitter nalogu.

Ona je poručila da epilepsija više ne smije biti tema o kojoj se ne priča.

“A društvo u cjelini mora prihvatiti osobe sa epilepsijom kao ravnopravne članove zajednice”, zaključila je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS