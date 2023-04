Položili vijenac u znak pijeteta svim jasenovačkim žrtvama

Podgorica, (MINA) – Predstavnici ministarstva pravde i finansija Dragan Radović i Nebojša Jušković, prisustvovali su molitvenom sjećanju na 78. godišnjicu proboja jasenovačkih logoraša, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Kako se navodi, Radović Jušković su tom prilikom u Memorijalnom centru Jasenovac položili vijenac u znak pijeteta svim nevinim jasenovačkim žrtvama.

Na današnji dan je 1945. godine oko 600 zatvorenika logora Donja Gradina i Kožara, koji su se nalazili u okviru Jasenovca, odlučilo se za proboj, a uspjelo je da se spase njih oko 100.

