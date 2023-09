Pokvaren mamograf, pregledi u DZ Podgorica

Podgorica, (MINA) – Mamograf u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) pokvaren je zbog grmljavine i nevremena koje je za vikenda zahvatilo Podgoricu, saopštili su iz te zdravstvene ustanove i dodali da će do popravke aparata pregledi biti obavljani u podgoričkom Domu zdravlja.

Kako su kazali iz KCCG, mamograf je oštećen zbog nestabilnosti u napajanju električnom energijom.

“KCCG je preduzeo sve mjere i radnje za otklanjanje kvara u što kraćem roku. Do popravke aparata, pacijentkinje će biti pregledane na mamografu u Domu zdravlja Podgorica, pa neće doći do zastoja u pregledima“, naveli su iz KCCG.

Oni su kazali da će se pacijenti pozivati telefonom radi obavještavanja o tačnom vremenu pregleda.

Iz KCCG su naveli da će javnost biti blagovremeno obaviještena o otklanjanju kvara i stavljanja aparata u punu funkciju.

