Pobjeda na predsjedničkim izborima biće zaokret od antigrađanske politike

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori označiće početak političkog zaokreta od politike koja je u svojoj suštini anticrnogorska, antigrađanska i antievropska, kazao je predsjednik Socijaldemokrata SD Damir Šehović.

On je to rekao na završnoj konvenciji koalicije Pravim putem, koju čine SD, Demokratska partija socijalista (DPS), Demokratska unija Albanaca i Bošnjačka stranka, a koja je sinoć održana u Tuzima.

Kako je saopšteno iz SD-a, Šehović je, govoreći o predstojećim predsjedničkim izborima, istakao da će to izvjesno biti velika pobjeda, koja će označiti početak političkog zaokreta od politike koja je u svojoj suštini anticrnogorska, antigrađanska i antievropska.

„Pobjeda na predsjedničkim izborima će biti i zaokret od „politike ćeranja“ po Crnoj Gori, koju od 2020. godine na ovamo nažalost gledamo, a koje je najviše izraženo prema Crnogorcima, manje brojnim narodima i svima koji državu nose u srcu i brane njeno dostojastvo jer nemaju, za razliku od nekih, rezervnu”, naveo je Šehović.

On je kazao da je lider DPS-a Milo Đukanović, uz pomoć građanskih i nacionalnih partija, u prethodnih skoro tri decenije nebrojeno puta pobjeđivao mnogo ozbiljnije predstavnike takvih retrogradnih ideologija.

“Zato bi pravedno bilo da baš on, sve njih skupa onako ujedinjene u pokušaju da satru sve što je Crnogorsko i građansko u Crnoj Gori, još jednom pobijedi”, naveo je Šehović.

On je rekao da je sasvim svejedno da li u prvom ili drugom krugu.

“Kako bi nakon toga, ovoga puta za vazda, duh nacionalizma, koji su takozvani oslobodioci iz 2020. godine vrlo namjerno i vrlo perfidno pustili iz boce, konačno sa ovih prostora nestao“, kazao je Šehović.

Nakon toga će, kako je poručio, biti mnogo lakše da se na parlamentarnim izborima stavi tačka na “političku i civilizacijsku agoniju i brukanje Crne Gore”.

“Pobjeda na parlamentarnim izborima će staviti tačku na političke karijere onih koji izdaju pokušavaju da nam predstave vjesnikom slobode. Vrijeme je da im kažemo dosta“, naveo je Šehović.

Kako je kazao, da bi Crna Gora bila građanska, moraju i Tuzi da budu građanske.

Prema riječima Šehovića, da bi građanska Crna Gora pobijedila, moraju i građanske Tuzi da pobijede.

“A ono ne može biti do kraja građansko bez naše koalicije u lokalnoj vlasti”, rekao je Šehović.

Malesija, kako je poručio, mora biti ono što je uvijek bila, malo mjesto velikog srca, dovoljno komotno za različite kulture, vjere, običaje, odnosno za sve narode koji u njoj žive, a kojima je, uprkos različitostima, zajedničko to što nikad, ali nikad, nijesu kalkulisali niti sa Crnom Gorom, niti sa njenim vitalnim nacionalnim i građanskim interesima.

Šehovć je istakao da je multietničko Tuzi već pobijedilo čak i prije nego je izborna trka krenula.

Taj uspjeh je, prema njegovim riječima, posljedica sklapanja široke koalicije koju čine dvije građanske i dvije nacionalne partije.

