Plodotvorna saradnja Uprave policije sa turskim agencijama

Podgorica, (MINA) – Uprava policije godinama unazad ima plodotvornu saradnju sa turskim partnerskim agencijama, kako preko Ambasade tako i posredstvom atašea za unutrašnje poslove, saopšteno je na sastanku direktora policije Zorana Brđanina i novoimenovanog ambasadora Turske, Bariše Kalkavana.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, rezultat te saradnje sa relevantnim službama Turske su i brojne realizovane donacije i obuke za službenike policije što je umnogome dalo vjetar u leđa i unaprijedilo kapacitete uslova rada policijskih službenika.

Navodi se da je na sastanku pozdravljena i dobra saradnja koju Uprava policije ostvaruje sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju – TIKA, koja je, kako se dodaje, rezultirala značajnim brojem uspješno realizovanih aktivnosti.

Brđanin je rekao da Uprava policije ulaže napore na svim nivoima i oblastima u cilju suzbijanja svih oblika kriminala, ali i ka konstantnom unapređenju kadrovskih i tehničkih kapaciteta.

“Brđanin je istakao da bi podrška Turske u vidu dalje realizacije obuka i donacija znatno doprinijela osnaživanju kapaciteta Uprave policije i postizanju mjerljivih rezultata”, kaže se u saopštenju.

Kalkavan je, kako se dodaje, istakao je svoju opredijeljenost kontinuiranom doprinosu prosperitetu i stabilnosti Crne Gore, i ponovio spremnost za dodatno intenziviranje policijske saradnje.

“Obje strane usaglasile su prijedloge aktivnosti za naredni period i ponovile otvorenost za konstatno jačanje partnerskih i prijateljskih odnosa”, navodi se u saopštenju.

