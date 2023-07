PES: Crnoj Gori neophodna stabilna politička vlada

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je neophodna stabilna politička vlada, koja će osigurati efikasnu implementaciju potrebnih aktivnosti usmjerenih na nastavak snažne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ocijenjeno je u principima za sastav nove vlade Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te stranke su kazali da je Predsjedništvo PES-a usvojilo deset principa za formiranje 44. vlade, koji će biti upućeni potencijalnim partnerima.

Kako se dodaje, nakon objave konačnih rezultata stekli su se uslovi da zvanično počnu pregovori.

„Predloženi principi biće osnova za formiranje vlade, i očekujemo od budućih partnera konstruktivan doprinos u procesu pregovora“, kazali su iz PES-a.

Oni su rekli da se zalažu za konstituisanje nove vlade koja će biti posvećena unapređenju kvaliteta života građana Crne Gore i ubrzanju evropskih integracija.

U principa PES-a ocjenjuje se da će se voditi principom da je Crna Gora nezavisna i suverena država, zasnovana na demokratiji i jednakim političkim pravima svih njenih građana, kao i na ostalim Ustavom proklamovanim vrijednostima.

“Crnoj Gori je neophodna stabilna politička vlada, koja će osigurati efikasnu implementaciju svih potrebnih aktivnosti usmjerenih na nastavak snažne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, navodi se u principima.

Iz PES-a su rekli da je potrebna vlada koja će obezbijediti neophodnu materijalnu i institucionalnu podršku nadležnim pravosudnim organima, prvenstveno Specijalnom državnom tužilaštvu, u nesmetanom vršenju svojih dužnosti na profesionalan, nezavisan i transparentan način.

Oni su naveli da izražavaju punu posvećenost uspostavljanju održivog ekonomskog modela i sprovođenju neophodnih reformi u cilju značajnog unapređenja životnog standarda građana, prevashodno kroz implementiranje programa Evropa sad 2.0, vodeći računa o stabilnosti javnih finansija.

U principima se navodi da su konstituenti vlade saglasni da je postojeću institucionalnu krizu neophodno riješiti u najskorijem roku, djelovanjem vlade i najširi parlamentarni i društveni dijalog.

„Izborna reforma biće jedan od najvažnijih političkih prioriteta parlamenta, sa ciljem da sljedeći izborni ciklusi budu sprovedeni na osnovu unaprijeđenog izbornog zakonodavstva“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, vanjskopolitička orijentacija 44. vlade biće utemeljena na aktivnom i kredibilnom članstvu Crne Gore u NATO-u, punoj posvećenosti evropskim integracijama i ubrzanom procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Navodi se da će vanjskopolitička orijentacija vlade biti posvećena i daljem razvijanju dobrosusjedske saradnje i jačanju uloge države u multilateralnim inicijativama i organizacijama.

Struktura vlade, kako se dodaje, biće definisana proporcionalno izbornom rezultatu koji su postigli njeni konstituenti.

U principima se navodi da će konstituenti vlade svojim političkim djelovanjem afirmisati društvenu koheziju i multinacionalni karakter Crne Gore, kao i doprinositi iskorjenjivanju nacionalnih, vjerskih i političkih podjela koje decenijama opterećuju crnogorsko društvo i neće podsticati teme koje održavaju ili produbljuju tepodjele.

Navodi se da se konstituenti vlade obavezuju da će se u vođenju kadrovske politike presudno rukovoditi načelima otvorenosti, meritokratije i jednakih šansi, vodeći računa prvenstveno o profesionalnim kvalitetima i ličnim integritetom kandidata, u cilju diskontinuiteta partitokratskog načina upravljanja.

Kako se dodaje, konstituenti vlade obavezuju se da će se striktno pridržavati zakonskih propisa i najboljih praksi u dijelu imenovanja političkih funkcija (ministri, državni sekretari, 30 odsto ambasadora, do 50 odsto članova upravnih odbora).

Navodi se da će se izbor profesionalnih funkcija (generalni direktori direktorata, starješine organa uprave, menadžment privrednih društava u većinskom vlasništvu države, ostali članovi upravnih odbora, i dr), birati na javnim i transparentnim pozivima, odnosno konkursima.

„Vlada će u kontinuitetu podsticati i osnaživati širi društveni dijalog sa svim relevantnim akterima (građani, međunarodni partneri, akademska zajednica, organizacije civilnog društva i sl.) o temama koje suštinski opredjeljuju dalji razvoj Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

