Oštrom kaznenom politikom pokazati da se govor mržnje neće tolerisati

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potrebno je oštrom kaznenom politikom pokazati da se govor mržnje i slična krivična djela neće tolerisati, saopštili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz te partije pozdravili su promptnu reakciju tužilaštva i policije i hapšenje Miloša Ostojića zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Iz BS-a su pozvali da se proaktivnim pristupom organa gonjenja i oštrom kaznenom politikom kada su u pitanju ta i slična krivična djela, pokaže da se u građanskoj i multietničkoj Crnoj Gori takve pojave neće tolerisati, jer, kako su dodali, nije im mjesto u društvu.

“Pozivamo sve institucije i cjelokupnu javnost Crne Gore da se govor mržnje shvati kao ozbiljan društveni problem koji urušava temelje savremene Crne Gore kao multinacionalne, multivjerske i građanske države, koja teži evropskim vrijednostima i punoj demokratiji”, kaže se u saopštenju BS.

Oni su pozdravili reakciju menadžmenta Luke Bar i inicijativu da Ostojić bude razriješen funkcije predsjednika i člana revizorskog odbora u toj kompaniji.

