Oštra rasprava u Bijeloj kući Trampa i Zelenskog

Vašington, (MINA) – Američki predsjednik Donald Tramp i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imali su oštru raspravu pred novinarima u Ovalnom kabinetu Bijele kuće.

Zelenski je pozvao Trampa da bude oprezan sa Rusijom, a američki predsjednik ga je optužio za nepoštovanje, dok su razlike između dvojice lidera sve više izlazile na vidjelo pred predstavnicima medija.

„Danas smo imali veoma značajan sastanak u Bijeloj kući. Saznali smo mnogo toga što se ne može razumjeti bez razgovora pod takvom vatrom i pritiskom“, navodi se u izjavi Trampa nakon sastanka.

On je rekao da je nevjerovatno „šta izlazi kroz emocije“ i da je utvrdio da Zelenski nije spreman za mir ako je Amerika uključena.

„Jer smatra da mu naše učešće daje veliku prednost u pregovorima. Ne želim prednost, želim mir. Nije poštovao Sjedinjene Američke Države (SAD) u njihovom cijenjenom Ovalnom kabinetu. Može da se vrati kada bude spreman za mir”, navodi se u Trampovoj izjavi.

Kako navodi agencija Rojters, poslije sastanka, Zelenski je napustio Bijelu kuću ranije nego što je bilo predviđeno.

Dvojica lidera sastala su se prije događaja na kome se očekivalo da potpišu ugovor o učešću SAD u ukrajinskoj mineralnoj industriji. Sastanak u Ovalnom kabinetu trajao je oko 50 minuta.

Ali Zelenski je otvoreno kritikovao Trampa zbog njegovog „mekšeg“ pristupa prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

„Kockate se sa trećim svjetskim ratom“, rekao je Tramp Zelenskom u jednom trenutku, pozivajući ga da pokaže više zahvalnosti.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens se umiješao rekavši da je Zelenski pokazao nepoštovanje jer je došao u Ovalni kabinet da raspravlja, sa čim se Tramp složio.

„Ljudi umiru, ponestaje vam vojnika“, rekao je Tramp Zelenskom dok je njihov sastanak prerastao u raspravu.

Tramp je rekao Zelenskom da ili treba da sklopi dogovor ili SAD izlaze iz svega.

Zelenski je pozvao Trampa da „ne pravi kompromise sa ubicom“, misleći na ruskog lidera.

Zelenski, čija administracija je od SAD u vrijeme predsjednika Džoa Bajdena dobila oružje vrijedno više milijardi dolara i moralnu podršku za borbu protiv Rusije, suočava se sa potpuno drugačijim stavom kod Trampa.

Aktuelni predsjednik SAD želi brzo da prekine trogodišnji rat, poboljša veze sa Rusijom i nadoknadi novac potrošen za podršku Ukrajini.

Tramp je ranije danas dočekao Zelenskog po dolasku u Bijelu kuću prije nego što su krenuli na razgovore, ručak, a zatim i zajedničku konferenciju za novinare na kojoj je trebalo da potpišu sporazum.

“Nadam se da ću ostati upamćen kao mirotvorac“, rekao je Tramp.

Tačna vrijednost ugovora o mineralima još nije poznata. Američki predsjednik je u javnosti pominjao sumu od 500 milijardi USD – sa kojom se, međutim Zelenski, tada nije saglasio.

Dvije strane sporazum potpisuju neposredno po obilježavanju trogodišnjice ruske invazije na Ukrajinu, ali i nastojanja američke administracije predvođene Trampom, da dvije države okončaju sukob, za šta tvrdi da su na dobrom putu.

Tramp je u četvrtak najavio da će temeljem tog sporazuma SAD postati partner Ukrajine u oblasti minerala, retkih zemnih metala, nafte i gasa.

Detalji sporazuma javnosti još nijesu poznati, ali je uočljivo neslaganje Trampa da bi trebalo da obuhvata posebne bezbjednosne garancije, koje očekuje ukrajinska strana. On tvrdi da garanciju predstavlja sam sporazum.

