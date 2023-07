Organizovali Ljetnju školu ljudskih prava za pripadnike RE zajednice

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi Podgorice organizovala je Ljetnju školu ljudskih prava za 15 učesnica iz romske i egipćanske zajednice koja se bazirala na pravo obrazovanja, zapošljavanja, regulisanja pravnog statusa i prava na djetinjstvo.

Kako je saopšteno iz NVO Mladi Romi Podgorice, Ljetnja škola, za uzrast od 13 do 20 godina, održana je prošle sedmice.

Iz te NVO rekli su da su voditelji Ljetnje škole bili predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj i saradnica u socijalnoj inkluziji u Romskom savjetu Šejla Pepić.

“Ljetnja škola ljudskih prava je okupila mlade ljude iz romske i egipćanske zajednice, koji su došli motivisani i željni novog znanja”, kaže se u saopštenju.

Šaljaj je rekao da su veoma važne aktivnosti koji imaju za cilj informisanje mladih iz romske i egipćanske zajednice o pravima ali i obavezama, koja su Ustavom propisana u Crnoj Gori.

Navodi se da je Ljetnja škola realizovana zahvaljujući ugovoru o finansiranju projekta sa Glavnim gradom.

Dodaje se da se relizacijom Ljetnje škole poboljšavaju uslovi svih građana Podgorice sa fokusom na najranjivije kategorije.

