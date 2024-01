Opšta bolnica u Pljevljima dobila potrebnu opremu

Podgorica, (MINA) – Opšta bolnica (OB) u Pljevljiima dobila je najveći dio od 50 novih kreveta, 80 dušeka, 90 natkasni, 120 jastuka, 50 prekrivača i 80 posteljina koja su bila uskladištena tokom kovid pandemije, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Prilikom obilaska OB Pljevlja u decembru ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da će taj materijal biti u najkaraćem roku opredijeljen bolnici u Pljevljima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šimun je tada menadžmentu i zaposlenima kazao da će odmah pokrenuti proceduru sa Ministarstvom odbrane, u čijim magacinima je bila uskladištena oprema.

“U saradnji sa ministrom odbrane najurgentnije smo obavili neophodne procedure i učinili opremu dostupnom bolnici u Pljevljima”, rekao je Šimun prilikom isporučivanja opreme u petak.

On je rekao da do izgradnje novog objekta, čija realizacija ide planiranom dinamikom, pljevaljska bolnica treba i zaslužuje konstantu pomoć države.

“Od ovih najbazičnijih stvari koje su potrebne stacionarima, pa dalje medicinske opreme i svega onog što jedna ustanova sekundarnog nivoa mora da ima”, dodao je Šimun.

On je kazao da će pljevaljska OB imati njegovu punu podršku i pomoć.

Direktor OB Pljevlja Saša Grbović zahvalio je ministarstvima zdravlja i odbrane na brzoj i promptnoj reakciji.

On je, kako se dodaje, naglasio da je donacija ogromna pomoć za pljevaljsku bolnicu, koja će, imati komfornije uslove za pacijente, ali i zato što će sredstva namijenjena za nabavku ove opreme biti preusmjerena za druge potrebe bolnice.

Kako se navodi, kvalitetna saradnja sa Ministarstvom zdravlja u narednom periodu donijeće još benefita za bolnicu u Pljevljima, koja je decenijama bila zapostavljena.

Grbović je rekao da su tenderi za nabavku mašina za vešeraj i porođajni sto završeni i očekuju ubrzo isporuku.

“Takođe, raspisaćemo ubrzo tender i za ostatak novca od 300 hiljada EUR koji nam je opredijeljen, čime ćemo zaokružiti vjerujem jedan uspješan period nabavke i zanavljanja sredstava i opreme u našoj bolnici”, dodao je Grbović.

On je naveo da vjeruje da će u februaru biti raspisan tender za projektovanje i izgranju objekta nove bolnice.

“Čime će biti stavljena tačka na sve spekulacije oko tog projekta i čime ćemo i mi kao uprava dobiti satisfakciju za ozbiljan trud koji je uložen, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ovaj projekat privedemo kraju, i konačno zdravstvo u Pljevljima dovedemo na nivo kakav zaslužuje i medicinsko osoblje i pacijent u 21. vijeku”, zaključio je Grbović.

