Odluka o inauguraciji dobro osmišljen čin Milatovića

Podgorica, (MINA) – Odluka o inauguraciji u Podgorici, umjesto na Cetinju, dobro je osmišljen čin novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića kojim bi, po uzoru na svoje koalicione partnere, unizio crnogorsku Prijestonicu, ocijenio je portparol Socijaldemokrata Nikola Zirojević.

Milatović će 20. maja, u Skupštini Crne Gore, položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika države.

“Odluka o inauguraciji u Podgorici, umjesto na Cetinju, nije kukavički i čin iz straha, već dobro osmišljen čin Milatovića kojim bi, po uzoru na svoje koalicione partnere, unizio crnogorsku Prijestonicu”, naveo je Zirojević na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da takav čin ne proizilazi iz straha za sopstvenu bezbjednost već da je očigledno dio agende koja za cilj ima nastavak zatiranja crnogorskog identiteta i spuštanja prijestonog Cetinja na neki niži nivo.

“No, činjenica da se bilo koji predsjednik Crne Gore ne osjeća dobrodošlo i bezbjedno u Prijestonici ne govori o karakteru grada, već o političkom karakteru čovjeka koji je izabran na tu funkciju”, rekao je Zirojević.

