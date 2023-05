Odgovornim upravljanjem gradovi mogu postati oaze za život

Podgorica, (MINA) – Gradovi Crne Gore odgovornim upravljanjem mogu postati oaze za život, kojima će se ljudi kada jednom dođu uvijek vraćati, saopšteno je Građanskog pokreta “Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru!”.

Iz tog Pokreta kazali su da je njihova delegacija posjetila opštine Kotor i Herceg Novi i predstavila svoj program i aktivnosti.

Kako se navodi, u ineraktivnom razgovoru sa građankama i građanima ove dvije primorske opštine čuli su brojne probleme s kojima se suočavaju.

“Posebno su ukazali na saobraćajne gužve, nedsostatak parking prostora, te razne infrastrukturne i komunalne probleme”, kaže se u saopštenju.

Pokret je, kako se dodaje, predstavio stručna rješenja za probleme na koje su im ukazali mještani Kotora i Herceg Novog.

Oni su saopštili da su rješenja zasnovana na ekspertizi ljudi koji su na njihovoj izbornoj listi i koji svakodnevno tragaju za najboljim praksama i modelima “pametnih” i “zelenih” gradova.

“Mi imamo znanje i mi možemo izgraditi društvo po mjeri svih građanki i građana. Uz pomoć informacionih i komunikacionih tehnologija, odgovornim upravljanjem naši gradovi mogu postati oaze za život, kojima će se ljudi kada jednom dođu uvijek vraćati”, zaključuje se u saopštenju.

