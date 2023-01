Obezbijeđen novac za povećanje zarada u javnom sektoru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo finansija aktivno pregovara i finalizuje detalje u vezi sa novim granskim kolektivnim ugovorom za upravu i pravosuđe kojim je, između ostalog, predviđeno povećanje zarada državnih službenika i namještenika na državnom i lokalnom nivou, saopšteno je iz tog resora.

Iz Ministarstva su kazali da je novac za povećanje zarada u javnom sektoru obezbijeđen i da će ono biti realizovano nakon što se zaključi granski kolektivni ugovor, čije se usaglašavanje privodi kraju.

„Budući da je njihova materija mnogo kompleksnija od samog uvećanja koeficijenata i podrazumijeva usaglašavanje mnogo drugih elemenata u funkciji poboljšanja uslova rada i statusa veoma brojne kategorije zaposlenih, Ministarstvo u intenzivnom dijalogu sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa uspješno finalizuje rješenja koja će biti dugoročno održiva“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naglasili da je Vlada odlučna da zaokruži postojeći dogovor objedinjavanjem svih značajnih elemenata tog ugovora.

Predmet dogovora je, kako su naveli, da rast zarada, samo u ovoj godini, bude najmanje 20 odsto.

Iz Ministarstva finansija kazali su da je dogovoren rast i u naredne dvije godine.

“Zajednički je zaključeno da je od činjenice da li će se zarada uvećati 1. februara ili 1.marta, mnogo važnije da se, u mjeri mogućeg, značajno unaprijede i druga pitanja važna za zaposlene u državnoj službi”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je značaj drugih elemenata granskog kolektivnog ugovora očigledno nepoznanica za, kako su naveli, zlurade kritičare kojima nedostaje elementarna informisanost i razumijevanje materije.

“Navedeno ne čudi, ako uzmemo u obzir da su isti kreatori pogrešnih odluka, koje za posljedicu imaju ugroženo finansiranje zdravstvenog sistema, i prethodno nijesu pokazali elementarnu brigu o najranjivijoj kategoriji društva – penizonerima”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je izostanak znanja i informisanosti stavljen u svrhu manipulacije javnosti i politizacije neutemeljenih stavova.

“Uprkos pokušajima javnog sabotiranja proaktivnog djelovanja Ministarstva finansija i Vlade, podsjećamo na činjenicu da je, samo od jula prošle godine, Vlada obezbijedila povećanje zarada za zaposlene u vojsci, policiji, prosvjeti, Ustanovi učeničkog i studentskog standarda”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija dodali su da je Vlada obezbijedila povećanje zarada za zaposlene u ustanovama socijalnih djelatnosti, kao i nemedicinskom kadru u zdravstvenoj djelatnosti.

Time je, kako su naveli, skoro 30 hiljada zaposlenih unaprijedilo materijalni status.

Iz Ministarstva su kazali da su, u cilju nastavka politike zaštite standarda građana, za februar predvidjeli povećanje zarada za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, Univerzitetu Crne Gore – neakademskom kadru.

Oni su podsjetili da je akademskom kadru od 1. jula prošle godine, izmjenom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, zarada povećana za oko 50 odsto.

Iz Ministarstva finansija rekli su da je u toku realizacija aktivnosti oko povećanja zarada zaposlenih u oblasti kulture.

“Sa ciljem da šira javnost bude istinito informisana, naglašavamo da je povećanje zarada državnih službenika i namještenika, kao i ostalih zaposlenih u javnom sektoru, izvjesno, budžetski predviđeno”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da najvažniji element ne predstavlja podatak da li će se povećanje realizovati ovog ili narednog mjeseca, već je suština u dobro ispregovaranim svim elementima granskog ugovora i postizanju dugoročne koristi zaposlenih i unapređenja njihovog materijalnog statusa.

