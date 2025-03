Novljanin uhapšen zbog droge

Podgorica, (MINA) – Hercegnovska policija uhapsila je G.V. (32) iz tog grada, kod koga je pronađena marihuana, saopšteno je iz Uprave policiije.

Navodi se da su službenici policije pretresli stan u Kumboru koji koristi G.V. i pronašli tri pakovanja biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Iz policije su kazali da je o događaju obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega je G.V. uhapšen i uz prekršajnu prijavu sproveden sudiji za prekršaje u Herceg Novom.

U saopštenju se dodaje da je G.V. kažnjen novčanom kaznom od 530 EUR.

