Novi informacioni sistem KCCG-a u funkciji

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u funkciji je novi informacioni sistem koji će, kako je saopšteno, zaposlenima te zdravstvene ustanove unaprijediti svakodnevni rad, a pacijentima omogućiti jednostavniji, bolji i efikasniji pristup zdravstvenim uslugama.

Iz KCCG su rekli da je implementacija informacionog sistema jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta „Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori“, koji sprovode Ministarstvo zdravlja i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

“Cilj tog projekta, čija je ukupna vrijednost više od tri miliona EUR, je uspostavljanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), koji će omogućiti efikasno upravljanje cjelokupnim sistemom zdravstvene zaštite”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će to donosiocima odluka u sektoru zdravstva omogućiti da donose strateške odluke koje su bazirane na dokazima na osnovu pravovremenih i pouzdanih podataka.

“Takođe, IZIS će pomoći i zdravstvenim radnicima da, uvidom u pravovremene i pouzdane informacije o svojim pacijentima, donose odluke o daljem toku liječenja”, dodaje se u saopštenju KCCG.

Oni su podsjetili da ta zdravstvena ustanova pruža više od 60 odsto ukupnih zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.

“Uvođenjem informacionog sistema, ne samo da će se doprinijeti modernizaciji i unapređenju zdravstvenog sistema, već će kroz povećanje njegove efikasnosti i značajnu uštedu i vremena i sredstava, poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga”, rekli su iz KCCG.

Kako su naveli, kjučne prednosti sistema su automatizovano vođenje medicinske dokumentacije u elektronskoj formi na jednom mjestu, povezivanje različitih klinika i odjeljenja i napuštanje dosadašnje prakse višestrukog unosa podataka.

Iz KCCG su kazali da je to, zbog obimne dokumentacije i utrošenog vremena, značajno opterećivalo svakodnevni rad zaposlenih.

“Dodatno, novi informacioni sistem omogućava pristup laboratorijskom i radiološkom informacionom sistemu unutar KCCG, integrisanost centralne apoteke i medicinskog dijela informacionog sistema i praćenje potrošnje ljekova po pacijentu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da novi informacioni sistem omogućava praćenje stanja zaliha ljekova, sanitetskog materijala, automatsko praćenje ugovora o javnim nabavkama sa integrisanosti nabavke i magacina, finansija i računovodstva.

Novi informacioni sistem povezuje KCCG sa drugim institucijama iz sistema, poput Fonda zdravstva, Instituta za javno zdravlje, Instituta za ljekove i medicinska sredstva i Zavoda za transfuziju krvi.

Dodaje se da se time omogućava preciznije praćenje potrošnje ljekova i racionalizacija i efikasnije upravljanje svim finansijskim, materijalnim i ljudskim resursima KCCG-a.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da taj resor prepoznaje prednosti koje nosi digitalizacija i politike koje doprinose razvoju digitalnog zdravlja.

“U tome imamo i podršku Vlade koja nam je i opredijelila značajna sredstva kako bi taj proces doveli do kraja, ali i UNDP-a uz čiju pomoć sprovodimo digitalizaciju”, dodao je Šćekić.

On je kazao da će informatizacija KCCG donijeti značajne benefite cjelokupnom zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori, jer se radi o najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori sa oko 40 organizacionih jedinica.

“Ovim sistemom ostvarićemo bolji uvid u raspoložive zdravstvene resurse KCCG, kvalitetnije planiranje i praćenje razvoja KCCG”, rekao je Šćekić.

On je naveo i da će se novim sistemom ostvariti i možda najvažnije iz ugla KCCG-a.

“Lakše upravljanje veoma složenim sistemom, ljudskim, finansijskim i matrijalnm resursima u cilju pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite po principu građanin/pacijent u centru“, rekao je Šćekić.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović rekla je da je ponosna što je KCCG uveo informacioni sistem koji će predstavljati prekretnicu u radu ustanove i pružiti brojne prednosti kako zaposlenima, tako i pacijentima i pacijentkinjama.

Prema njenim riječima, taj sistem predstavlja značajan korak naprijed ka unapređenju zdravstvenih usluga koje pružaju, a posebno ka efikasnijem i jednostavnijem pristupu pacijenata tim uslugama.

Radulović je rekla da je uvođenje informacionog sistema rezultat njihovog stalnog nastojanja da prate moderne tehnološke trendove i primijene ih u zdravstvenom sektoru.

Ona je istakla da je sistem pažljivo osmišljen i implementiran kako bi odgovorio na specifične potrebe najveće zdravstvene ustanove u zemlji.

“Kroz snažnu saradnju svih zaposlenih sa stručnjacima iz oblasti informacionih tehnologija, uspjeli smo stvoriti alat koji će nam omogućiti da radimo efikasnije i pružimo još bolju zdravstvenu njegu našim pacijentima”, kazala je Radulović.

Ona je rekla da je jedan od ključnih benefita informacionog sistema poboljšanje komunikacije i razmjene podataka među zdravstvenim ustanova.

Uvođenje centralizovanog sistema za skladištenje i dijeljenje medicinskih informacija, kako je dodala Radulović, olakšaće pristup relevantnim podacima, što će ubrzati proces dijagnostike i liječenja.

“Naši ljekari, medicinske sestre i tehničari imaće sveobuhvatan uvid u medicinsku istoriju pacijenta, rezultate laboratorijskih analiza, dijagnostičke slike i druge relevantne informacije kako iz naše ustanove, tako i iz svih ostalih ustanova javnog zdravstva”, rekla je Radulović.

Prema njenim riječima, to će omogućiti bolju koordinaciju timova, efikasniju podjelu rada i donošenje informisanih odluka.

Radulović je istakla da će pacijenti uvođenjem elektronskog sistema zakazivanja pregleda i izdavanja uputa, moći da zakažu svoje termine brže i jednostavnije.

“Potpunom implementacijom sistema u narednom periodu, omogućiće se i bolje upravljanje resursima, kako ljudskim, tako i materijalnim, što će olakšati planiranje sredstava u najvećoj zdravstvenoj ustanovi”, dodala je Radulović.

Kako je navela, uvođenje novog informacionog sistema nije samo korak ka modernizaciji KCCG, već i potvrda njihove posvećenosti pružanju visokokvalitetne zdravstvene njege pacijentima.

Vršiteljka dužnosti stalne predstavnice UNDP-a, Ekaterina Paniklova, rekla je da prepoznajući digitalizaciju kao jedan od mehanizama za ljudski razvoj, jačanje otpornosti društva i obezbjeđivanje jednakih šansi svim građanima i građankama, UNDP aktivno doprinosi digitalnoj tranformaciji crnogorskih institucija.

“U vrijeme pandemije COVID-19, vidjeli smo da efikasno pružanje zdravstvene zaštite postaje još važnije u vanrednim i kriznim situacijama i shvatili da je digitalna transformacija nezaobilazna komponenta unapređenja kvaliteta života svih građana i građanki”, rekla je Paniklova.

Zato su, kako je dodala, zajedno sa Vladom i uz podršku ostalih razvojnih partnera, podržali kreiranje rješenja koja jačaju zdravstveni sistem, ubrzavaju digitalnu transformaciju institucija i omogućavaju široku upotrebu digitalnih alata.

“Uvijek sa fokusom na građane i građanke i njihove potrebe“, zaključila je Paniklova.

