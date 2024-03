Najmanje 115 poginulih u pucnjavi kod Moskve

Moskva, (MINA) – Najmanje 115 ljudi je ubijeno u napadu u petak u koncertnoj dvorani na zapadnom predgrađu Moskve, izvijestio je ruski istražni odbor.

I guverner moskovske regije i odbor rekli su da očekuju porast broja poginulih dok spasioci nastavljaju uklanjati ruševine na mjestu napada, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Rojters je ranije danas javio da su ruske vlasti uhapsile 11 osoba povezanih sa napadom, među kojima su četiri direktna izvršioca.

Portparol Evropske unije, Peter Stan na mreži X kazao je da je EU “šokirana i zgrožena izvještajima o terorističkom napadu na dvoranu u Moskvi”.

“EU osuđuje svaki napad na civile. Naše misli su sa svim ruskim građanima pogođenim ovom napadom”, napisao je Stano.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS