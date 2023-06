Ministarstvo prosvjete: Otkazan eksterni ispit iz matematike za polumaturante

Podgorica, (MINA) – Eksterna provjera znanja učenika devetog razreda iz matematike otkazana je zbog mejlova prijeteće sadržine koje je danas dobilo nekoliko osnovnih i srednjih škola u većini opština na teritoriji Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Kako se navodi, testiranje je otkazano u saradnji i na osnovu nalaza i mišljenja Uprave policije o bezbjednosnim procjenama ustanova u kojima je trebalo da se održi provjera znanja učenika.

“O novom terminu testiranja, u saradnji sa Ispitnim centrom, osnovne škole će biti blagovremeno obaviještene”, kaže se u saopštenju.

