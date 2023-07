Milatović: Obezbjeđivanje sveobuhvatnog servisa socijalne zaštite ispit solidarnosti

Podgorica, (MINA) – Obezbjeđivanje sveobuhvatnog servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, ispit je čovječnosti i solidarnosti društva, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je sinoć prisustvovao obilježavanju 13. godišnjice rada Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić.

On je zahvalio osoblju te ustanove na predanom radu i obećao kontinuiranu podršku institucije koju predstavlja.

“Obezbjeđivanje sveobuhvatnog servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, koji u značajnoj mjeri utiče na njihovu socijalizaciju i rehabilitaciju, ali i na pružanje adekvatne stručne podrške njihovim roditeljima, ispit je čovječnosti i solidarnosti društva u kome živimo”, poručio je Milatović.

Stoga je, kako je rekao, podrška države i lokalne samouprave neophodna.

“Kao predsjednik Crne Gore obećavam da ću biti snažna podrška radu vaše i sličnih institucija u Crnoj Gori”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, nijedno lično svojstvo ne smije biti razlog da bilo ko izgubi pravo na dostojanstveno odrastanje i život.

“Posebno sam ponosan kada vidim da je značajan dio vašeg pregalaštva posvećen djeci sa smetnjama u razvoju, u čijim očima i srcima Dnevni centar predstavlja sunce prema kojem šire ruke, nailazeći na toplinu i raumijevanje”, naveo je Milatović.

Kako je rekao, dosadašnji rezultati Dnevnog centra garant su da će i dalje davati neprocjenjiv doprinos socijalizaciji i unapređenju kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invalidetom, bivajući tako njihov pouzdan oslonac.

