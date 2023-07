Milatović: Nemjerljiv značaj Martinićke bitke

Podgorica, (MINA) – Značaj Martinićke bitke po uspostavljanje jedinstva crnogorskog naroda i države je nemjerljiv, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je večeras prisustvovao obilježavanju 227 godina od bitke na Martinićima.

On je rekao da osjeća čast i zadovoljstvo što, kao predsjednik Crne Gore, ima priliku da osvijetli važnost Martinićke bitke.

“U kojoj je ponosni narod Bjelopavlića i Pipera, potpomognut sunarodnicima iz podlovćenske Crne Gore, bojem prokrčio put ka slobodi i blistavom pobjedom protiv višestruko nadmoćnijeg protivnika – upisao svoje ime u istorijske knjige besmrtnosti”, dodao je Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je poručio da malo događaja iz bogate i slobodarske prošlosti Crne Gore po značaju i simbolici može da stane uz ovaj.

On je rekao kao rođeni Bjelopavlić, čiji su brojni preci utkali svoje životno djelo u stvaranju države, govoreći o Martinićkoj bici, osjeća posebnu inspiraciju i nadahnuće.

Milatović je naveo da su martinićki vitezovi, predvođeni duhovnim kolosom istorije Crne Gore, Svetim Petrom Cetinjskim, prije nešto više od dva vijeka, ispisali jednu od najsvjetlijih stranica crnogorske borbe za oslobođenjem i postojanjem.

“Značaj Martinićke bitke po uspostavljanje jedinstva crnogorskog naroda i države je nemjerljiv”, poručio je Milatović.

Prema njegovim riječima, u simbiozi sa bitkom na Krusima, Martinići predstavljaju kamen međaš od koga je nepovratno krenulo zaokruživanje crnogorske države, sa punim iskazom koji će, kako je dodao, uslijediti vijek kasnije – na Berlinskom kongresu.

Milatović je naveo da je, u istoriografskom smislu, ostalo zabilježeno da je niz velikih pobjeda nad otomanskom vojskom, koji je, u konačnom, rezultirao objedinjavanjem i međunarodnim priznanjem Crne Gore, otpočeo upravo 1796. godine u bjelopavlićkoj ravnici.

“Zapaljena luča slobode na Martinićima grijala je srca crnogorskih heroja koji su na Krusima, Grahovcu, Fundini i Vučijem dolu, ne odstupajući pred moćnim neprijateljem, pobjednički uzdizali barjak nesalomivosti i prkosa”, rekao je Milatović.

On je kazao da je obaveza da martinićkim herojima “odredimo uzvišeno mjesto u istorijskom sjećanju naroda kome pripadamo”.

“A “vile će se grabiti kroz vjekove, da im vijence dostojne sapletu””, dodao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS