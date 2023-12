MEP pozvao osnovce da učestvuju u kvizu o EU

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) pozvalo je učenike završnih razreda osnovnih škola da učestvuju u kvizu „Koliko znaš o Evropskoj uniji (EU)?“, koji će biti održan u petak.

Iz MEP-a su rekli da, u okviru sprovođenja Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026, svake godine u decembru organizuju onlajn /online/ kviz „Koliko znaš o EU?“

Navodi se da se takmičenje sprovodi u okviru projekta „EU4ME“, koji finansira EU.

„Cilj realizacije kviza je podsticanje mladih ljudi da što više istražuju i saznaju o EU i procesu pristupanja Crne Gore EU“, kaže se u saopštenju.

Iz MEP su pozvali mlade da se prijave i učestvuju u istraživanju, unaprijede informisanost i saznanja o EU, procesu pristupanja Crne Gore Uniji, perspektivama, šansama i izazovima na putu ka članstvu.

Kako su kazali, takmičenje će biti održano u petak u 12 sati, a najbolji takmičari će biti nagrađeni.

U kvizu mogu učestvovati učenici završnih razreda osnovnih škola u Crnoj Gori (osmi i deveti), a svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti putem mejla: [email protected].

