Markić: Konzulatu u Izraelu javilo se 35 državljana Crne Gore, 19 želi da se vrati

Podgorica, (MINA) – Konzulatu Crne Gore u Tel Avivu ili posredstvom Ambasade Srbije u Izraelu dosad se javilo 35 crnogorskh građana od kojih je 19 izrazilo želju da se vrati, saopštio je državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Robert Markić.

On je u Dnevniku Radio-televizije Crne Gore kazao da prate situaciju i stoje na raspolaganju svim crnogorskim državljanima.

Markić je ponovio da se priprema evakuacioni let za sve crnogorske državljane koji su ostali u Izraelu, u saradnji sa nacionalnom kompanijom To Montenegro i počasnim konzulom Nimrodom Rinotom.

“U pitanju su osobe na privremenom radu, sportisti i turisti, a svi naši državljani mogu računati na podršku države, gdje god da se nalaze”, naglasio je Markić, saopšteno je iz MVP.

On je pozvao sve državljane Crne Gore, koji žele da se vrate iz Izraela, da se što prije jave MVP.

“Formiran je krizni tim koji radi na pripremi, a kako bismo u uslovima narušene bezbjednosti u Izraelu, uspješno realizovali evakuaciju naših državljana, važno je da nam što prije dostave precizne lične podatke i mjesto gdje se nalaze”, zaključio je Markić.

Iz MVP su podjsetili da kontakti putem kojih crnogorski državljani mogu da se prijave za evakuacioni let, ili putem kojih mogu dobiti više informacija su: [email protected] +382 20 416 382, 416 386.

Crnogorski građani na evakuacioni let mogu se prijaviti i Konzulatu u Tel Avivu na broj + 972-9-8987781 kao i preko Ambasade Srbije u Izraelu na brojeve +9723 604-55-35 i +9723 604-93-72.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS