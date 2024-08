Lokalizovan požar u Donjoj Gorici

Podgorica, (MINA) – Požar koji je izbio danas u podgoričkom naselju Donja Gorica lokalizovan je, kazao je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog Grada Zdravko Blečić.

On je agenciji MINA kazao da je gorio otpadni materijal uz ogradu preduzeća Zelenilo.

Prema riječima Blečića, jedna posada Službe zaštite i spašavanje je i dalje na terenu.

