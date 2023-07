Ljetnja škola jezika i kulture na Ivanovim koritima

Podgorica, (MINA) – Ljetnja škola jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina”, namijenjena djeci iseljenika porijeklom iz Crne Gore, i ove godine će biti održana od 20-30. jula na Ivanovim koritima.

Školu organizuju Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima i Zavod za školstvo.

Kako je saopšteno iz Uprave, djeca će tokom desetodnevnog boravka, učenja i druženja u odmaralištu „Lovćen-Bečići, imati priliku da na zabavan način upoznaju svoju postojbinu.

“Kroz kolaž obrazovnih radionica iz crnogorskog jezika i književnosti, istorije, geografije, muzičke i likovne umjetnosti, baštine, kao i sportskih aktivnosti”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će Ljetnju školu ove godine pohađati 48 polaznika, uzrasta od devet do 15 godina, iz Albanije, Argentine, Grčke, Italije, Hrvatske, Kanade, Kosova, Srbije i Turski.

U okviru škole organizovane su i edukativne posjete Cetinju, podlovćenskom selu Dolovi i Mauzoleju na Lovćenu.

Prva Ljetnja škola organizovana je 2007. godine, a do sada je pohađalo preko 700 polaznika.

