Kol centar za kovid prestaje da radi

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) saopštio je da prestaje da radi kol /call/ centar koji je aktiviran kako bi građanima bila omogućena efikasnija komunikacija sa kompetentnim zdravstvenim radnicima iz Instituta tokom pandemije koronavirusa.

Iz IJZ-a su kazali da kol centar, koji je aktiviran 20. marta 2020. godine, prestaje da radi zbog povoljne epidemiološke situacije u Crnoj Gori.

Oni su upozorili da opasnost od oboljevanja od koronavirusa i dalje postoji i da su na snazi određene epidemiološke mjere.

Iz Instituta su pozvali građane da se pridržavaju mjera kako bi se pad u trendu obolijevanja od COVID-19 i dalje nastavio.

Oni su kazali da je obavezno nošenje zaštitne maske u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Iz IJZ-a su kazali da je obaveza osoba koje su zaražene koronavirusom da nose zaštitnu masku (N95 ili FFP2) sedam dana od dobijanja pozitivnog rezultata testa, uz poštovanje izbjegavanja okupljanja, odlazaka u kolektive i slično.

Mjera je i obaveza pacijenata koji su upućeni na bolničko liječenje da posjeduju negativni rezultat brzog antigenskog testa na koronavirus koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 sati.

Iz Instituta su istakli da je obaveza zdravstvenih ustanova da dozvole posjete osobama koje se nalaze na bolničkom liječenju jednom članu porodice ili osobi za koju pacijent iskaže želju da ga posjeti, dva puta nedjeljno u trajanju od po 30 minuta, uz obavezno nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku.

“A za posjete poluintenzivnim jedinicama i onkološkim i hematološkim odjeljenjima i uz obavezno posjedovanje negativnog rezultata brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati”, dodaje se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da je obaveza rukovodioca organizacione jedinice da članu porodice odobri da bude pored teško oboljelog pacijenta, povremeno ili stalno za određeno vrijeme, uz obavezno posjedovanje negativnog rezultata brzog antigenskog testa, nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku.

“Ističemo da je vakcinacija vulnerabilnih kategorija društva, booster dozom bivalentne vakcine i dalje jaka preporuka”, poručili su iz IJZ-a.

Oni su dodali da će kao i do sada vršiti epidemiološki nadzor nad koronavirusom i u skladu sa epidemiološkom situacijom donositi mjere zaštite i prevencije od oboljevanja

