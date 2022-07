Knežević: Krivična prijava protiv Đurović ukoliko u dnevni red uvrsti antizetske zakone

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević najavio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednice Skupštine Danijele Đurović ukoliko uvrsti u dnevni red, kako je rekao, antizetske zakone o Teritorijalnoj organizaciji i Glavnom gradu.

Knežević je reako da će istovremeno, poslanici DNP-a “koliko sjutra” podnijeti inicijativu za smjenu Đurović sa funkcije predsjednice Skupštine, jer je “brutalnim zloupotrebama službenog položaja od najvišeg zakonodavnog organa napravila političku pijacu na kojoj je planirala da proda i interese 20 hiljada građana Zete”.

“Ni Ivan Vuković, ni Luka Rakčević, ni Danijela Đurović, ne mogu biti važniji od građana Zete, i činjenice da ovim zakonskim predlozima žele da teritorijalno obogalje ovo područje i pretvore ga u pustu zemlju”, rekao je Knežević.

On je naveo da se “za razliku od njih”, nikad nije vodio političkim kalkulacijama u odnosu na životne interese bilo kog područja u Crnoj Gori.

“Tako sam podržavao formiranje opština Tuzi, Petnjica i Gusinje u skladu sa interesima građana ovih područja”, dodao je Knežević.

On je kazao da je odavno poznat njegov stav da Zeta treba da bude samostalna opština u granicama iz 1957. godine koje bi joj garantovale održivost i razvoj kako se ne bi pretvorila u većinu crnogorskih opština koje zavise od egalizacionog fonda i pomoći države.

“Možda ovaj moj stav ne bi imao težinu, da to nije i stav većine građana Zete, i planiram da ga branim po svaku cijenu mog političkog djelovanja”, kazao je Knežević.

On je rekao da još ne želi da vjeruje kako ti “antizetski predlozi zakona” imaju veze s njegovom mogućom kandidaturom za gradonačelnika Podgorice.

“I zato da bih podnosioce ove inicijative relaksirao i oslobodio straha od mene, nudim im dogovor pred čitavom Crnom Gorom”, naveo je Knežević.

On je pozvao na predlaganje zakona u kojem će buduća opština Zeta imati devet katastarskih opština iz 1957. godine: Bijelo Polje, Botun, Cijevna, Dajbabe, Golubovci, Gostilj, Mahala, Mataguži, Vukovci i Vranjina.

Knežević je obećao da glasati za tako predloženo zakonsko rješenje i dodao da se neće kandidovati za gradonačelnika Podgorice.

“Dokažite da se ne vodite političkim računicama i da vam je stalo do budućnosti građana Zete”, rekao je Knežević.

On je rekao da su takvim, prema njegovoj ocjeni, protivustavnim i protivzakonitim djelovanjem parlamentarne većine, gotovo eliminisane i pretpostavke o glasanju za članove Sudskog savjeta.

“Ne može se jednom rukom pozivati na dijalog, a u drugoj držati nož, i još očekivati da bez ikakvog otpora posmatramo kako nas ubijate tim istim nožem”, poručio je Knežević.

On je kazao da se nada da će građani ubrzo na izborima svakom odrediti kome je gdje mjesto, “a za neke već i sad znam”.

