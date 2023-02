Izbor sudija Ustavnog suda najveći državni interes

Podgorica, (MINA) – Političke partije u crnogorskom parlamentu moraju pokazati dozu zrelosti i odgovornosti jer je izbor sudija Ustavnog suda odluka od najvećeg interesa za državu ali i evropski integracioni proces, saopšteno je iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Kako se navodi, generalni sekretar tog GP Mileta Radovanić razgovarao je sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije i poslanikom u Evropskom parlamentu (EP), Sandrom Gocijem.

Iz URA-e su naveli da Radovanić boravi u Sofiji, gdje učestvuje na konferenciji “Evropska budućnost Balkana”, koja je organizovana uz podršku Evropskog parlamenta.

Radovanić je u razgovoru sa Gocijem istakao da će URA glasati za sve predložene kandidate za sudije Ustavnog suda koji će doći na plenum Skupštine i sjednice zakazane za 27. februar.

“Potreban nam je Ustavni sud kako bi odblokirali procese. Crna Gora mora pokazati da ostaje pouzdani partner Evropske unije i čvrsto posvećen reformama i procesu pristupanja”, poručio je Radovanić.

Radovanić i Goci razgovarali su i o produbljivanju saradnje između URA-e i Evropske demokratske partije koja ima svoje poslanike u EP čime bi u perspektivi dobili još jedan kanal za Crnu Goru u toj evropskoj instituciji.

Radovanić će na toj konferenciji govoriti na panelu “Zapadni Balkan i evropska perspektiva”.

Kako se navodi, on će se sastati i sa bivšim premijerom Bugarske, Kirilom Petkovim, poslanikom u parlamentu Francuske, Frederikom Petijem, poslanicom rumunskog parlamenta Siminom Tulbure i poslanicima iz Bugarske i Italije.

