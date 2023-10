Intenzivirati napore ka implementaciiji Direktive EU o zaštiti zviždača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodno je intenzivirati napore ka implementaciiji Direktive Evropske unije (EU) o zaštiti zviždača.

To je, kako je saopšteno iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), poručeno na sastanku ekspertske grupe Evropske komisije (EK) o transponovanju Direktive EU o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Iz Agencije su rekli da su na sastanku učestvovali predstavnici ASK-a Boris Vukašinović i Kristina Braletić.

Navodi se da su predstavnici država članica i kandidata za članstvo rzgovarali o najnovijim informacijama o stanju transpozicije i implementacije Direktive u svojim državama, kao i iskustva u pogledu internih kanala prijavljivanja, smjernica i programa obuka koji su razvijeni na nacionalnom nivou.

Iz ASK-a su rekli da je Vukašinović predočio društveno-politički kontekst u Crnoj Gori, koji je uslijedio kao ishod raspuštanja Skupštine i, posljedično, zatišja u pogledu zakonodavne aktivnosti u državi.

Vukašinović je naglasio intenzivne aktivnosti ASK-a na planu usklađivanja nacionalnog pravnog okvira sa Direktivom EU o zaštiti zviždača.

Kako je pojasnio, kao ishod sveobuhvatne analize Zakona o sprečavanju korupcije, koju je Agencija izvršila u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i u saradnji sa Savjetom Evrope, date su 33 preporuke.

Te preporuke, kako je dodao, date su sa ciljem poboljšanja usklađenosti sa preporukom sedam koju je 2014. godine usvojio Komitet ministara Savjeta Evrope, kao i sa Direktivom EU o zaštiti zviždača iz 2019. godine.

„Ova analiza je više nego čvrsta osnova za izradu novog zakona o sprečavanju korupcije i, nadamo se, novog zakona o zaštiti zviždača, što je jedna od ključnih preporuka eksperta Savjeta Evrope“, kazao je Vukašinović.

Navodi se da je EK pozdravila dostavljanje statističkih podataka o prijavama zviždača za ovu godinu od zemalja članica i kandidata za članstvo.

Direktiva EU o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije 2019/1937 stupila je na snagu 16. decembra 2019. godine.

Iz Agencije su naveli da se njome utvrđuje sveobuhvatan pravni okvir za zaštitu zviždača radi očuvanja javnog interesa na evropskoj ravni, uspostavljaju lako dostupni kanali za podnošenje prijava, naglašavaju obaveze zaštite identiteta i zabrane nanošenja štete zviždaču i utvrđuju ciljane mjere zaštite.

