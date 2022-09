HPV vakcinacija počinje u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Učestalost javljanja raka grlića materice i umiranja od te bolesti u Crnoj Gori više nego jasno ukazuju da se hitno moraju preduzeti sve preventivne aktivnosti, koje u narednim godinama i decenijama mogu da promjene trenutno alarmantnu sliku, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

On je, na sastanku u Institutu za javno zdravlje (IJZ), zvanično najavio da vakcinacija djevojčica uzrasta devet godina HPV vakcinom počinje u ponedjeljak.

„Trenutak u kome se nalazi Program imunizacija u Crnoj Gori je veoma izazovan i kompleksan“, rekao je Šćekić.

Kako je saopšteno iz IJZ-a, on je naveo da su brojni uticaji i odgovor na te uticaje u prethodnih nekoliko godina učinili da povjerenje stanovnika Crne Gore u vakcinaciju kao preventivnu mjeru bude jednom dijelom poljuljano.

Šćekić je podsjetio da je vakcinacija preventivna mjera, koja je spasila najviše života u istoriji medicine i omogućila komforan život oslobođen mnogih opasnih bolesti.

„Učestalost javljanja raka grlića materice i učestalost umiranja od te bolesti u Crnoj Gori više nego jasno nam ukazuju da hitno moramo da preduzmemo sve preventivne aktivnosti koje u narednim godinama i decenijama mogu da promjene ovu, trenutno, alarmantnu sliku“, naveo je Šćekić.

On je istakao da je posebna odgovornost upravo na timovima izabranih pedijatara, izabranih ginekologa, direktora zdravstvenih ustanova i svih zdravstvenih radnika.

Kako je dodao Šćekić, snaga njihove preporuke, iznošenja nespornih naučnih činjenica, odnos sa roditeljima, iako nijesu svemoćni, ipak su nesumnjivo od najvećeg značaja i uticaja.

„Pored toga, napominjem da ste pozvani da u okviru definisanih pravila i u svojim zajednicama preuzmete akciju i vođenje procesa. Organizujte se, pozivajte djecu na redovne sistematske preglede, pričajte sa njima, idite u škole, pravite edukativne tribine, dijelite edukativne materijale, snažno preporučujte vakcinaciju na svakom mjestu i koraku“, naveo je Šćekić.

Direktor IJZ Igor Galić naglasio je značaj uvođenja HPV vakcine u kalendar imunizacije.

“Iako pritisnuti velikim bremenom pandemije COVID-19, koje je u pojedinim periodima u proteklih 12 mjeseci bilo izuzetno teško, uspjeli smo da od kraja prošle godine do danas uradimo dosta na pripremi za početak vakcinacije protiv humanih papiloma virusa u Crnoj Gori“, kazao je Galić.

IJZ je, kako je rekao, uložio materijalne i organizacione resurse u sprovođenje brojnih edukacija, kreiranje edukativnih materijala, i to štampanjem edukativnih materijala, adaptacijom sajta, stalnim medijskim prisustvom njihovih stručnjaka.

„U ovom procesu smo sve vrijeme realni i racionalni i stojeći čvrsto sa objema nogama na zemlji napominjemo svima da je ovo samo početak procesa i da će borba za razvoj kvalitetnog Programa HPV vakcinacije, njegovom proširenju i jačanju potrajati“, naveo je Galić.

On je kazao da će dodatnih izazova sigurno biti, možda i nekih koje u ovom trenutku ne mogu predvidjeti.

Galić je rekao da će pokušati da kroz uticaj na porast znanja, svijesti i povjerenja, učine roditelje kompetentnim da na osnovu činjenica donesu odluku da zaštite svoje dijete.

“Teško je shvatiti dobro informisanog roditelja koji odbijajući HPV vakcinaciju preuzima odgovornost da se desi maligna bolest njegovom djetetu, a od koje je mogao da ga zaštiti”, naveo je Galić.

Sastanku su prisustvovali i direktori zdravstvenih ustanova, izabrani doktori za djecu, ginekolozi, epidemiolozi i medicinske sestre.

