Hitno obezbijediti novac za odlazak gimanzijalaca

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio premijeru Dritanu Abazoviću, i ministru prosvjete, Miomiru Vojinoviću, inicijativu za hitno obezbjeđivanje novca za odlazak crnogorskih gimnazijalaca, njihovih mentora i predstavnika Ispitnog centra na Olimpijadu znanja iz fizike u Tokio.

Ispitni centar Crne Gore obavijestio je podgoričku Gimnaziju “Slobodan Škerović“ da nema mogućnosti da pošalju četiri učenika na 53. Međunarodnu olimpijadu iz fizike u Tokio, jer je “nemoguće ispoštovati zahtjeve organizatora”.

Iz CGO-a su podsjetili da će Međunarodna olimpijada znanja iz fizike biti održana u Japanu od 10. do 17. jula.

“Ovim učenicima zakonski pripadaju sredstva iz Fonda za podršku talenata, jer su se kao pobjednici prva tri mjesta na državnom takmičenju automatski kvalifikovali za međunarodno takmičenje”, navodi se ne Tviter nalogu CGO-a.

Ističe se da je poznato da su sredstva iz Fonda za podršku talenata samo nekoliko godina unazad prelazila sumu od pola miliona EUR.

“Kako se sad troše? I kako je moguće da se ne mogu pokriti troškovi avionskih karata crnogorskog tima koji treba da budu “ambasadori znanja” države Crne Gore”, upitali su iz CGO-a.

Oni su rekli da je ovo još jedna slika praznih obećanja političara koja se odnose na unaprijeđenje obrazovanja mladih, a i razlog zašto imamo hronično zapušten obrazovni sistem za koji ne mari nijedna Vlada.

“Javnost ima pravo da zna zašto se na ovom štedi dok ministri putuju kao nikad ranije”, poručili su iz CGO-a.

