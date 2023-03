Građani da glasaju slobodno

Podgorica, (MINA) – Državni organi godinama nijesu u stanju da potkrijepe navode ozbiljnih domaćih i međunarodnih činilaca da se izbori u Crnoj Gori u značajnoj mjeri finansiraju iz nedozvoljenih domaćih i inostranih izvora, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

CDT i ove godine sprovodi kampanju “Glasaj slobodno” da bi, kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), promovisali neprikosnoveno pravo građana na slobodan politički izbor.

Iz CDT-a su kazali da je cilj kampanje da građane podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju i da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

“U okviru kampanje smo pripremili osam promotivnih spotova sa porukama koje treba da motivišu građane da slobodno izraze volju na predstojećim predsjedničkim izborima i da ih podsjetimo na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju”, navodi se u saopštenju.

Iz CDT-a su naveli da promotivnom spotom podsjećaju da je zakonom zabranjeno prihvatanje priloga iz zabranjenih izvora.

Za ta djela je, kako su kazali, zaprijećena kazna zatvora do pet godina.

“Naši državni organi godinama nijesu u stanju, čak ni nakon afere Koverta, da potkrijepe navode ozbiljnih domaćih i međunarodnih činilaca da se izbori u Crnoj Gori u značajnoj mjeri finansiraju iz nedozvoljenih domaćih i inostranih izvora”, rekli su iz CDT-a.

Oni su pozvali građane da se priključe njihovoj izbornoj zajednici i podijele ključne poruke kampanje na svojim društvenim mrežama, kako bi ohrabrili birače da se odupru eventualnim pritiscima i ucjenama.

“Pozivamo i medijske kuće, NVO i učesnike u izborima da nam pomognu da poruke u kampanji “Glasaj slobodno” dođu do što većeg broja ljudi”, naveli su iz CDT-a u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS