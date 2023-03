Glas za Vuksanović Stanković, glas je za Crnu Goru okrenutu sebi

Podgorica, (MINA) – Glas na predsjedničkim izborima za kandidatkinju Socijaldemokratske partije (SDP) Draginju Vuksanović Stanković, glas je za Crnu Goru okrenutu sebi i svojim interesima, smatraju u SDP-u.

Portparolka SDP-a Amina Cikotić, smatra da je pred građanim 19. marta lak izbor.

“Biramo Draginju, kandidatkinju koja je svoju hrabrost i srčanost pokazala bezbroj puta do sada. Kandidatkinju koja je svoju borbu iskovala na principima čije trajanje se mjeri decenijama”, rekla je Cikotić.

Ona je navela da su ti principi građanska, sekularna i evropska Crna Gora, ravnopravna i prosperitetna u korist svih njenih građana.

“Ugroženost temeljnih vrijednosti na kojima počiva naša država treba da nam bude motiv više da podržimo ženu koja se dokazala u istrajnoj borbi za njihovo očuvanje, pa i kad je trebalo protiv onih koji su upravo te iste vrijednosti koristili zbog ličnih benefita, ali i onih koji su je vrijeđali ali u isto vrijeme joj i prijetili”, istakla je Cikotić.

Ona je ocijenila da podrška Vuksanović Stanković, nije samo glas za nju, već za društveno političku ravnopravnost žena, za jednake šanse svih građanki i građana Crne Gore bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost.

“Ovo je prije svega glas za Crnu Goru u Evropskoj uniji, za državu okrenutu sebi i svojim interesima a ne Crnu Goru podređenu onima koji žele da ona nestane”, kazala je Cikotić.

Ona je dodala da je Vuksanović Stanković, glas svih koji vole svoju domovinu i za koju se beskompromisno bore.

“Znam da sve što radi, radi srcem, od govora u Skupštini do svakodnevnih razgovora na ulici sa građanima. To njeno srce smo svi mnogo puta vidjeli do sada, a pokazaće ga i ovog puta i još mnogo puta kada god to bude potrebno za Crnu Goru”, zaključila je Cikotić.

