Podgorica, (MINA) – Evropska budućnost Zapadnog Balkana nema alternativu, a značajan impuls daje joj i Berlinski proces, saopšteno je na sastanku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedina Konakovića.

Đukanović je pozdravio brzo konstituisanje vlasti u BiH visoko cijeneći međusobne odnose kao prijateljske i otvorene sa značajnim prilikama za dalje unapređenje.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je kazao da je Crna Gora bezrezervno na strani nezavisnosti, suverenosti, teritorijalnog integriteta, cjelovitosti BiH.

„I uz snažnu podršku poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma na dobrobit građana BiH“, dodao je Đukanović.

On je, kako se navodi, čestitao BiH na sticanju statusa kandidata za članstvo u Euvropskoj uniji, što je, kako je rekao, dobar i ohrabrujući iskorak u željenom pravcu koji ima jaku simboličnu poruku.

Konaković, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, kazao je da je posjeta državama regiona prioritet u njegovoj vanjsko-političkoj agendi, posebno naglašavajući da sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja ni problema, već puno zajedničkih šansi.

On je, kako se navodi, istakao da kao dobri susjedi i prijatelji, pažljivo prate dešavanja u Crnoj Gori, sa željom da evropska priča ostane u fokusu i na putu na koji su, kada je Crna Gora u pitanju, navikli.

„Sagovornici su se saglasili da je prioritet saradnje dvije države unapređenje saobraćajne infrastrukture, što će osnažiti mogućnosti za dinamičniju turističku i trgovinsku razmjenu i lakšu komunikaciju ljudi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su razmijenjena i mišljenja oko aktuelnih političkih prilika u zemljama i regionu.

„Uz jasan stav o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana koja nema alternativu, a čemu kako su istakli, značajan impuls daje i Berlinski proces, kao platforma sa puno potencijala za razvoj regiona i njegovu evropsku perspektivu“, navodi se u saopštenju.

