Đurović: Crna Gora da bude što prije dio najrazvijenijih evropskih država

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao članica NATO-a multietnička i multikonfesionalna država, koja njeguje različitosti, mora što prije postati dio porodice najrazvijenijih evropskih država, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala građankama i građanima 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore, navodeći da je uvjerena da će naredni dočekati složniji, ujedinjeniji, bogatiji i zadovoljniji.

Đurović je podsjetila da je prije 17 godina većina građana odlučila da Crna Gora nastavi svoj put kao samostalna država.

“Godinama je ovo bilo pitanje koje je dijelilo Crnu Goru, a 21. maj, zahvaljujući bivšoj vlasti, gotovo polovina građana nije slavila kao svoj praznik”, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, danas imamo jedinstvenu priliku da izađemo iz rovova prošlosti, prevaziđemo uskopartijske i lične interese i da ispred svega stavimo državni interes.

“A to mora biti dobro svih naših građana, njihova ljepša i sigurnija budućnost, bolji kvalitet života i napredak Crne Gore”, poručila je Đurović.

Ona smatra da samo na taj način Crna Gora će moći da ostvari svoj puni potencijal i postane najljepše mjesto za život iz kojeg ljudi više neće bježati, već će mu se vraćati i u njemu graditi svoje živote i karijere.

“Upravo mjera našeg patriotizma ogledaće se u tome da li smo mladima stvorili uslove da ostanu u svojoj zemlji i da budu ponosni što su dio ujedinjene, demokratske i prosperitetne Crne Gore”, kazala je Đurović.

Kako je navela, Crna Gora, kao članica NATO saveza, multietnička i multikonfesionalna država, koja njeguje različitosti, mora što prije postati dio porodice najrazvijenijih evropskih država.

“Kroz čuvanje tradicije, njegovanje različitosti, izgradnju nezavisnih, profesionalnih i kredibilnih institucija, na najbolji način čuvamo naše građane, našu zemlju i njenu slavnu istoriju”, poručila je Đurović.

To su, naglasila je ona, temelji opstanka i vječnosti Crne Gore za koje se moramo bezuslovno boriti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS