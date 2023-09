DPS podnio krivičnu prijavu protiv Milatovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića zbog toga što je, kako su naveli, kao ministar svjedočio krivičnim djelima koje nije prijavljivao.

Iz DPS-a su kazali da su krivičnu prijavu protiv Milatovića podnijeli na osnovu člana 255 stav jedan Zakonika o krivičnom postupku.

Oni su rekli da je Milatović kao službeno lice – ministar u Vladi, propustio da prijavi krivična djela sa elementima sticanja protivpravne imovinske koristi za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, o čemu je javnost obavijestio dana 30. avgusta godine gostujući u emisiji Radio-televizije Crne Gore.

“Tom prilikom je odgovarajući na pitanje novinarke koje je sadržalo navode: ”…nijesu ispunjena očekivanja, ljudi kritikuju i dalje partijsko zapošljavanje i kadriranje po rođačkim vezama, ljude koji ne ispunjavaju kriterijume, itd…” izjavio: ”Zamislite onda Vi nakon svega, a sve je tačno. Sve je to tačno. Ja želim da se proces tkz. partijskog zapošljavanja svede na neki pristojan minimum”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Time je, kako su kazali, Milatović potvrdio da je svjesno propustio da nadležne organe obavijesti da su učinjena krivična djela od drugih službenih lica, iako je kao ministar u Vladi bio u obavezi da to učini.

“Milatović je izjavom potvrdio da je svjedočio krivičnim djelima koje nije prijavljivao, nego sada naknadno konstatuje kako su ona počinjena”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da se u krivičnoj prijavi navodi da je on takvim činjenjem umišljajno omogućio izvršiocima tih djela da ostanu van domašaja organa gonjena.

“Čime je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca iz člana 386 stav dva Krivičnog zakonika”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su u prijavi predložili da Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici provede radnje iz svoje nadležnosti u pravcu utvrđivanja materijalne istine kako bi građani dobili odgovor na tvrdnje koje su javno iznijete.

“Takođe, u prijavi smo predložili da se u svojstvu osumnjičenog sasluša Milatović, kako bi se izjasnio ko su lica koja su izvršila krivična djela u vršenju svojih funkcija, i time omogućila nezakonita zapošljavanja trećih lica”, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su podsjetili da je Milatović 20. aprila rekao da “nije realno očekivati nakon 30 godina vlasti u Podgorici da promijenite samo četiri čovjeka u Glavnom gradu, promijeniće se mnogi, biće partijskih zapošljavanja”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS