Crna Gora uz Ukrajinu i njen narod koliko god bude potrebno

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da odlučno stoji uz Ukrajinu i njen narod koliko god je to potrebno, saopštio je savjetnik premijera za vanjsku politiku Đorđe Radulović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Radulović je imao danas izlaganje u video formatu na Specijalnom zasijedanju Stalnog savjeta OEBS-a koji je održan povodom godišnjice ruske agresije na Ukrajinu.

Radulović je osudio agresiju Ruske Federacije i Bjelorusije kao saučesnika, protiv Ukrajine i njenog naroda.

Prema njegovim riječima, ono što izražava zabrinutost je neselektivno targetiranje i bombardovanje civila u njihovim domovima, školama i bolnicama, kojim se uništava ključna civilna infrastruktura.

Radulović je, kako se navodi, naglasio je da “smo ovim činom agresije, koja traje već godinu dana, suočeni sa kontinuiranim i očiglednim kršenjem međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, i osnovnih principa i posvećenosti OEBS-a”.

“Kao i međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji jedne suverene evropske države. U tom smislu, apostrofirao je posvećenost i podršku svim međunarodnim i domaćim naporima za obezbjeđivanje pune odgovornosti za sve zločine počinjene u Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Radulović je iskazao podršku ojačanom angažovanju OEBS-a u Ukrajini, u svim oblastima koje su u nadležnosti OEBS-a, i iskazanom sveobuhvatnom pristupu bezbjednosti.

U kontekstu posvećenosti Crne Gore u iskazivanju kontinuirane podrške Ukrajini, Radulović je informisao da je Vlada danas usvojila odluku da pruži finansijsku podršku OEBS-ovom Programu podrške Ukrajini.

Navodi se da je podrška usvojena u cilju obezbjeđenja efektivnog prisustva OEBS-a na terenu, kao i osnaživanju otpornosti, implementacije neophodnih reformi, poboljšanja bezbjednosti, i sveukupne ekonomske, humanitarne i društvene situacije.

Radulović je podsjetio na usvojenu Zajedničku deklaraciju o evroatlantskoj integraciji Ukrajine, koju je potpisao premijer Dritan Abazović i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, u decembra prošle godine.

Deklaracijom se izražava odlučna podrška Ukrajini u ostvarivanju suverene vanjske politike.

Dodatno, kako je naveo Radulović, Crna Gora je osim humanitarne i vojne pomoći, koja je iznosila 11 odsto odbrambenog budžeta, od početka ruske agresije, primila najveći broj raseljenih Ukrajinaca na Zapadnom Balkanu, čiji se broj prema podacima procjenjuje na 32 hiljade.

“Radulović je poručio da će Crna Gora nastaviti da odlučno stoji uz Ukrajinu i njen narod koliko god je to potrebno”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS