Crna Gora šalje dodatnu pomoć Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je, na prijedlog Ministarstva odbrane, danas usvojila Odluku o pružanju dodatne vojne pomoći Ukrajini.

Iz Ministarstva su kazali da ta odluka predstavlja kontinuitet u pružanju podrške za očuvanje integriteta i suvereniteta Ukrajine.

Oni su rekli da je Crna Gora, kao punopravna članica NATO-a, kandidat za Evropsku uniju, ali i kao iskreni prijatelj ukrajinske nacije, osudila neopravdanu i nelegalnu invaziju Rusije na suverenu evropsku državu.

“Vojna i humanitarna pomoć koju je Crna Gora do sada obezbijedila, dokaz je nesebične podrške hrabrom ukrajinskom narodu i kontinuirane posvećenosti ujedinjenom djelovanju protiv nedemokratskih principa”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, i u narednom periodu će se sagledavati potrebe u saradnji sa ukrajinskom stranom i partnerima u cilju pružanja neophodne finansijske, humanitarne i vojne podrške.

