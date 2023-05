Crna Gora odlučna da postane punopravan član evropske porodice

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje trajno posvećena miru, stabilnosti i prosperitetu i odlučna da, kroz završetak reformskih procesa, demokratsku konsolidaciju i implementaciju evropskog sistema vrijednosti, postane punopravan, pouzdan i odgovoran član evropske porodice, poručio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uputio predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lejen čestitku povodom 9. maja – Dana Evrope.

On je kazao da taj datum predstavlja posebnu priliku da se proslave dostignuća Evropske unije (EU), ali i promoviše jedinstvo, solidarnost i jednakost među evropskim demokratijama.

„Ovogodišnji Dan Evrope drugu godinu zaredom dočekujemo u posebnoj atmosferi i uslovima rata koji se vratio na naše tle“, navodi se u čestitki Abazovića.

On je rekao da su milioni izbjeglica naišli na otvorena vrata EU zemalja i da Crna Gora, kao i uvijek, stoji čvrsto na pravoj strani i pruža pomoć svima koji su u stanju potrebe.

Abazović je naglasio da Crna Gora ostaje trajno posvećena miru, stabilnosti i prosperitetu i da je odlučna da, kroz završetak reformskih procesa, demokratsku konsolidaciju i implementaciju evropskog sistema vrijednosti, postane punopravan, pouzdan i odgovoran član evropske porodice.

“U očekivanju da u narednom periodu nastavimo sa snaženjem našeg partnerstva, upućujem Vam izraze svog najvišeg uvažavanja i prijateljske pozdrave”, naveo je Abazović.

