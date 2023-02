Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u boljem položaju u odnosu na druge države regiona u pogledu pristupanja Evropskoj uniji (EU), saopšteno je na sastanku državne sekretarke Ministarstva evropskih poslova Milene Žižić sa ambasadorkom Belgije u Crnoj Gori Kati Bugenhout.

Na sastanku je saopšteno i da će Belgija nastaviti da podržava napore Crne Gore da postane punopravna članica EU.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da je Bugenhout rekla da se nada da će, nakon određenog zastoja, Crna Gora nastaviti da napreduje na putu ka članstvu u EU.

“U tom kontekstu je istakla da je ohrabrena pozitivnim utiscima sa nedavnog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i najavom dogovora oko izbora sudija Ustavnog suda”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Žižić saglasila da je sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje obilježio zaključak obje strane da je Crna Gora i dalje čvrsto na putu pristupanja Uniji i da posvećenošću svih struktura vlasti može uskoro značajno unaprijediti rezultate koji se na tom putu očekuju.

Žižić je rekla da će Ministarstvo evropskih poslova nastaviti da vrši centralnu ulogu u procesu pristupanja i usmjerava ostale aktere ka ispunjenju zahtjeva iz pregovaračkog procesa i pravne tekovine EU.

“To, u krajnjem očekuju i crnogorski građani koji i dalje u vrlo visokom procentu podržavaju ideju članstva Crne Gore u Evropskoj uniji“, poručila je Žižić.

