Crna Gora će i dalje imati podršku Ujedinjenog Kraljevstva na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će i u narednom periodu imati nedvosmislenu podršku Ujedinjenog Kraljevstva u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), rekao je potpredsjednik Parlamentarne skupštine (PS) OEBS-a Marko Pritčard.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, predsjednica parlamenta Danijela Đurović sastala se danas u Beču sa Pritčardom i šefom Delegacije Ujedinjenog Kraljevstva pri OEBS-u Džonom Vitingdejlom.

Pritčard, kako se ističe, smatra dragocjenim napore Đurović koji su rezultirali dogovorom oko kandidata za sudije Ustavnog suda.

“On je ponovio da će Crna Gora, ali i ostale zemlje Zapadnog Balkana i u narednom periodu imati nedvosmislenu podršku Ujedinjenog Kraljevstva u procesu pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Pritčard je dodao da je to jedini put za uspostavljanje demokratskih standarda, jačanja vladavine prava i poboljšanja kvaliteta života građana”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da postoji još puno prostora za saradnju između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i da treba učiniti sve što je potrebno da se ona u narednom periodu i realizuje.

Đurović je naglasila da je Crna Gora zainteresovana za dalji razvoj odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao jednim od vodećih aktera na međunarodnoj geopolitičkoj sceni.

“Ona je istakla da posebno cijenimo što London nastavlja da pruža podršku našem evropskom putu nezavisno od izlaska iz EU”, rekli su iz Skupštine.

Đurović je kazala da je Crna Gora beskompromisno posvećena razvoju savezništva sa tom državom u okviru NATO-a i ukazala na značaj cjelokupnog britanskog angažmana i doprinosa Alijansi.

“Kada je u pitanju bilateralna saradnja, ona je ukazala da Crna Gora i Ujedinjeno kraljevstvo njeguju istinsko partnerstvo u brojnim oblastima od značaja za obije države”, rekli su iz Skupštine.

