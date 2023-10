Budvanska policija spriječila likvidaciju, uhapšen osumnjičeni iz Jermenije

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednost (OB) Budva sinoć su spriječili likvidaciju i uhapsili M.A. (34) iz Jermenije, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, budvanska policija je sinoć oko 22 sata i 30 minuta u ulici Slovenska plaža uočila vozilo marke „VW Polo“ barskih registarskih oznaka i pristupila kontroli.

„Vozilo se zaustavilo na zemljanom parkingu u slijepoj ulici ispred policijskih službenika, a neposredno nakon zaustavljanja iz vozila su naglao izašle tri osobe i dale se u bjekstvo“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su tom prilikom pripadnici policije sustigli jednu osobu.

„Odmah su obaviještene sve raspoložive jedinice koje su upućene u taj dio Budve zajedno sa službenici kriminalističke policije. Blokiran je grad i započeta intenzivna potraga“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je sa pripadnicima OB Budva izvršio uviđaj.

„U vozilu su pronađena dva pištolja marke „Glock“ sa okvirima u kojima se nalazilo po 19 komada municije, automatski pištolj „Škorpion“ sa prigušivačem i 17 komada municije, dvije silikonske maske kao i više pari rukavica i garderobe za presvlačenje“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je, nakon utvrđivanja identiteta, policija po nalogu državnog tužioca uhapsila M.A. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije su kazali da se preduzimaju dalje istražne radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je planirano izvršenje teškog krivičnog djela koje je, kako se navodi, spriječeno efikasnom reakcijom pripadnika OB Budva.

