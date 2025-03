Broj poginulih u zemljotresu u Mjanmaru porastao na 1.644

Nejpjido, (MINA) – Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u petak pogodio Mjanmar porastao je na 1.644, prenosi agencija France Presse, pozivajući se na podatke vojne hunte na vlasti u toj zemlji.

Prema prvim procjenama mjanmarske opozicione Vlade nacionalnog jedinstva (NUG), u zemljotresu magnitude 7,7 stepeni po Rihteru oštećeno je najmanje 2,9 hiljada zgrada, 30 saobraćajnica i sedam mostova, prenosi Hina.

“Zbog značajne štete privremeno su zatvoreni aerodromi u Nejpjidou i Mandaleju”, saopštila je NUG, grupacija sastavljena od članova demokratski izabrane vlade koju je 2021. zbacila vojska i time započela građanski rat.

Američki geološki institut predviđa da bi broj žrtava u Mjanmaru mogao da premaši deset hiljada, dok bi ekonomska šteta mogla biti veća od godišnjeg bruto domaćeg proizvoda zemlje.

Glavni general vojne hunte u petak je uputio apel za međunarodnu pomoć, a niz država već je krenulo da pomaže pogođenoj zemlji na jugoistoku Azije.

Rusija, Indija, Malezija i Singapur šalju avione sa humanitarnom pomoći i spasilačkim ekipama, a Južna Koreja je najavila da će obezbijediti početnu humanitarnu pomoć od dva miliona dolara Mjanmaru putem međunarodnih organizacija.

Blok zemalja jugoistočne Azije ASEAN objavio je da prepoznaje hitnu potrebu za humanitarnom pomoći Mjanmaru nakon velikog zemljotresa i spreman je podržati napore za oporavak.

Sjedinjene Američke Države, koje imaju napete odnose s mjanmarskom vojskom i sankcionisale su njene zvaničnike, uključujući čelnika vojne hunte Min Aung Hlainga, objavile su da će pružiti određenu pomoć.

U komercijalno središte zemlje Jangon stigli su i kineski spasilački timovi.

Kineski predsjednik Si Đinping telefonskim putem razgovarao je s vođom hunte i najavio 13,77 miliona EUR pomoći koja će uključivati šatore, deke i pakete prve pomoći.

U Mjanmar je stigla i prva pomoć iz Indije.

