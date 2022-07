Bošković novi predsjednik Opštine Danilovgrad

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Branko Bošković novi je predsjednik Opštine Danilovgrad, jednoglasno su danas odlučili odbornici lokalnog parlamenta.

On je na toj funkciji zamijenio Zoricu Kovačević.

Bošković je rekao da je siguran da će udruživanjem mudrosti i vještina uspješno završiti sve započete projekte ali i osmisliti neke nove čija će realizacija donijeti ono što fali Danilovgradu.

“I dalje ćemo raditi na tome da ovaj grad još više promovišemo i afirmišemo kao destinaciju povolnju za investicije ali i kao mjesto sa puno turističkih potencijala od kojih svi zajedno kao jedno veliko domaćinstvo možemo značajno prihodovati”, rekao je Bošković, prenosi PR Centar.

On je zahvalio Kovačević na ogromnom trudu i kontinuiranom radu za sve što je uradila u minulom periodu.

Većinom glasova usvojen je predlog Boškovića da funkcije potpredsjednika obavljaju Darko Mrvaljević iz DPS-a i Ilija Grgurović iz Socijaldemokrata.

Navodi se da je lokalna Skupština usvojila i predlog odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen biste narodnom heroju Čedomiru Ljubu Čupiću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS