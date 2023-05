Boravili na Akademiji za forenzička ronjenja i istraživanja u Holandiji

Podgorica, (MINA) – Tim profesionalnih ronilaca Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele boravio je na Akademiji za forenzička ronjenja i istraživanja u Holandiji u cilju podzanja nivoa efikasnosti u situacijama spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara na vodama kao i u traganju za stradalim licima.

Iz Regionalnog ronilačkog centra kazali su da su njihovi članovi upoznali nove sisteme podvodne pretrage terena u cilju pronalaženja nestalih lica uz korišćenje novih tehnologija praćenih satelitskim navodjenjem kao i nove načine pretrage u brzim vodama čija implementacija podiže bezbijednost ronilaca na veći nivo.

“Tokom usavršavanja naši ronioci su ovladali tehnologijama korišćenja najsavremenijih podvodnih ROV vozila, novih sistema podvodnih detektora kao i novim postupcima forezničke obrade podataka i čuvanje pronadjenih dokaza na tijelima stradalih lica ili u slučajevima odbačenih ubojnih sredstava koji su predmeti krivičnih dijela”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, obuka je podrazumijevala i razmjenu iskustava sa profesionalcima iz Holandije u ronjenju u zagađenim vodama, brzim rijekama kao i dubinskim ronjenjima uz korisćenje gasnih mješavina.

Iz Centra su rekli da tim usavršavanjem ronioci podižu nivo osposobljenosti na još veći stepen i povećavaju efikasnost djelovanja u situacijama kada je građanima neophodna pomoć u cilju spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara na vodama kao i u traganju za stradalim licima.

