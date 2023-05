Ben David: Očekujemo da nova vlada vrati zemlji status predvodnika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u prethodne dvije i po godine bila u periodu nestabilnosti, zato od nove vlade, koja će biti izabrana nakon izbora, očekujemo da vrati zemlji status predvodnika evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, poručila je ambasadorka Švedske u Crnoj Gori i Srbiji Anika Ben David.

Švedska već pet mjeseci predsjedava Savjetom Evropske unije (EU).

Na pitanje kako gleda na crnogorski put u EU u posljednjih nekoliko godina, Ben David je u intervjuu Pobjedi rekla da je zadovoljna što veći dio građana EU i pozvala vlasti da se pronađu za dobrobit građana.

“Zadovoljni smo što vidimo da veliki dio crnogorske populacije podržava put u EU. To je dobra početna pozicija. Prije dvije i po godine imali smo mirnu promjenu vlasti i poslije toga Crnoj Gori je trebalo vrijeme da pronađe sebe i da se vrati na EU put”, kazala je Ben David.

Ona je ocijenila da Crna Gora ima mogućnost da povrati status predvodnika integracija, ali da svi politički subjekti moraju da rade zajedno, da grade koncenzus kako bi krenuli naprijed.

Ben David je istakla da su apsolutno neophodne krucijalne reforme u obasti vladavine prava.

“Neophodno je i da bude popunjeno i sedmo mjesto u Ustavnom sudu, tako da sud bude operativan i da riješi sve zaostale stvari. Neke stvari su još ne čekanju i moraju da budu riješene”, smatra ona.

Na pitanje kakva vlada može vratiti Crnu Goru na pređašnji put, Ben David navodi da nije na njoj da to kaže.

“Iz naše perspektive, šta mi želimo je da Crna Gora napreduje na evropskom putu. Šta je potrebno za one koji će činiti buduću vladu je da shvate da su neophodne krucijalne reforme koje će vratiti Crnu Goru na njen evropski put”, kazala je Ben David.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS